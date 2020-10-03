«Ростелеком» в Новосибирске объявляет набор сотрудников для работы в новом контактном центре

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» предлагает новосибирцам стать агентами по продажам в новом комфортном офисе по линии метро; будущие сотрудники федерального провайдера будут отвечать за организацию продаж в сегменте B2C.

В марте 2020 года по адресу ул. Якушева, 37 начал работать новый колл-центр компании. Его агенты консультируют по действующим тарифам и акциям жителей Алтайского края и Республики Алтай, Республики Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, а также Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Компания «Ростелеком» предлагает жителям Сибири не только услуги домашнего интернета, интерактивного телевидения и мобильной связи, но и актуальные сервисы и продукты нового поколения: «Умный дом», «Видеонаблюдение», «Ростелеком. Книги», «Ростелеком. Лицей», «Ростелеком. Юрист» и другие востребованные услуги.

Компания приглашает в свою команду молодых и зрелых инициативных людей с уже наработанными навыками продаж или с желанием развить в себе эти качества. В колл-центре «Ростелекома» возможна работа по совмещению, в сменном или гибком графике. Программы обучения и наставничества позволят изучить сферу телекоммуникационных услуг с нуля и освоить техники продаж по телефону. Для соискателей, которым интересно построение карьеры в компании, работа в колл-центре будет отличной отправной точкой.

Для того чтобы записаться на собеседование, необходимо позвонить по телефону 8 905 094 18 88 ведущему специалисту по подбору персонала Кире Лаевской.

Подробнее об услугах компании можно узнать на сайте rt.ru и по телефону 8 800 1000 800.

Напомним, в октябре «Ростелеком» расширил оптическую сеть в коттеджных посёлках Новосибирской области.