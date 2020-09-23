Росздравнадзор прокомментировал сообщения о побочных эффектах препарата от коронавируса «Фавипиравир»

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Амбулаторное применение препарата Минздрав разрешил в сентябре; в Росздравнадзоре заявили, что извещений о наличии побочных эффектов не поступало.

В Росздравнадзоре заявили, что не получали извещений о развитии при приёме препарата от коронавируса «Фавипиравир» таких нежелательных реакций, как моторные нарушения и падения, передаёт «РИА Новости».

Ранее документ о том, что такие эффекты возможны, опубликовал информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией «ФармаCOVID» на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава.

В сообщении Росздравнадзора о препаратах на основе «Фавипиравира» говорится, что сведений о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало. В своём ответе ведомство ссылается на данные базы «Фармконадзор 2.0».

Производители препаратов, фармацевты, медики обязаны сообщать в надзорное ведомство о побочных действиях и нежелательных реакциях при применении лекарств, уточнили в пресс-службе.

«Росздравнадзором уделяется особое внимание мониторингу безопасности данных лекарственных препаратов и в случае возникновения необходимости изменения инструкции по медицинскому применению указанных лекарственных препаратов такие изменения будут вноситься в соответствии с действующим законодательством», — сказано в комментарии.

В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед». Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.

Как рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, Минздрав планирует внести «Фавипиравир» в список жизненно важных. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ФАС совместно с Минздравом будут регулировать цены на препараты от COVID-19, разрешённые для амбулаторного применения.

Напомним, 23 сентября врачи раскрыли принцип действия препарата «Арепливир» от коронавируса.