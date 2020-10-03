«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь», проигрывая на протяжении матча

Фото хк «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» в напряжённой борьбе в Уфе; сибиряки вели в счёте до последнего периода, однако упустили победу в самом конце.

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» на своей площадке. Матч прошёл сегодня, 8 октября. Итог встречи — 4:3 в пользу хозяев.

Примечательно, что на протяжении всей встречи сибиряки вели в счёте. На первый перерыв команды ушли со счётом 2:0 в пользу гостей, во втором уфимская команда смогла сравняться, однако «Сибирь» вновь вырвалась и завершила двадцатиминутку со счётом 3:2.

По итогам последнего периода была ничья, однако в результате серии послематчевых бросков победил «Салават Юлаев».

Напомним, сегодня канадский форвард «Сибири» досрочно завершил сезон из-за операции.