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Самарцев просят помочь в поимке преступника за 1,5 млн рублей

сегодня 03:51

Фото СУ СК по Самарской области

Деньги заплатят губернатор Оренбургской области и МВД; преступник совершил ряд изнасилований и убийств в Оренбургской области.

Полиция разыскивает подозреваемого в совершении на территории Оренбургской области ряда убийств и изнасилований. Валерию Сергееву 63 года и не исключено, что он находится на территории Самарской области. Ранее приметы мужчины были разосланы в сибирские регионы.

Андреев скрылся с места постоянного проживания в Орске, где пятнадцать лет проработал водителем большегрузов. По роду работы имеет знакомых в различных регионах России. Об этом пишет «Сова».

Особые приметы мужчины: четыре верхних и два нижних зуба имеют коронки жёлтого металла, на животе – послеоперационный шрам.

Информация, которая поможет найти преступника, будет оплачена: 500 тысяч гарантирует губернатор Оренбургской области и вдвое больше – МВД. Итоговая сумма получается 1,5 млн рублей.

Напомним, 18 сентября рыбинский маньяк пытался покончить с собой.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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