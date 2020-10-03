Сборная России уступила сборной Швеции в товарищеском матче: россияне играли дома

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Стартовый состав российской сборной встретился со шведской командой на стадионе «ВЭБ Арена» 8 октября; проигрышу россиян помог автогол Фёдора Кудряшова.

Швеция выиграла у России товарищеский футбольный матч со счётом 2:1. Шведы вырвались вперёд на 21-й минуте благодаря голу, забитому в наши ворота Александром Исаком. Перевес гостей стал сильнее после гола Фёдора Кудряшова, успешно взявшего собственные ворота (72-я минута). Ответный гол, ставший дебютным в составе российской сборной забил Александр Соболев.

Российская сборная в рамках Лиги наций 11 октября встретится с турецкой сборной и 14 октября – с венгерской командой. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

В сегодняшнем матче Юрий Жирков, играющий в «Зените» защитником, вышел в составе российской сборной в 95-раз. Жирков, которому сейчас 37 лет, по данному показателю занимает пятое место в истории. Лидирует Сергей Игнашевич со 127-ю матчами.