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Шиномонтажки в Новосибирске перешли на круглосуточный режим работы

сегодня 02:41

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске водители начали массово менять летнюю резину на своих автомобилях на зимнюю; СТО едва справляются с нагрузкой на фоне гололёда и перешли на круглосуточный режим работы.

Новосибирске СТО начали работать в круглосуточном режиме на фоне начавшегося в городе гололёда. Сегодня на дорогах произошло сразу несколько ДТП, среди которых были аварии с участием больше двух автомобилей.

Несмотря на то, что водителей неоднократно предупреждали о необходимости заранее сменить летнюю резину на машинах на зимнюю, далеко не все прислушались к рекомендациям ГИБДД. Фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов побывал на СТО Новосибирска и посмотрел, как шиномонтажки работают в круглосуточном режиме.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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