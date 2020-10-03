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«Сибирь» – «Авангард»: дата и время матча, где смотреть

сегодня 19:39

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с омским «Авангардом» завтра, 10 октября; матч начнётся в 21:30 по новосибирскому времени.

«Сибирь» встретится с лидером таблицы «Авангардом» 8 октября в 21:30 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах «КХЛ HD» и «ОТС».

Прошлый матч сибиряки играли с «Салаватом Юлаевым». Несмотря на то, что «Сибирь» вела по ходу встречи, под конец матча «юлаевцы» счёт сравняли, а в серии буллитов вырвали победу. Итог матча – 4:3. После обидного поражения от «Салавата Юлаева» новосибирцы занимают седьмую строчку в Восточной конференции. Команда набрала 13 очков.

Несмотря на то, что «Авангард» проиграл два предыдущих матча, он продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. У команды 21 очко после 14-ти матчей.

Статистика игр, проведённых с 2018 года говорит о том, что «Авангард» несколько доминирует над новосибирцами: 4 победы омичей против двух побед сибиряков.

Напомним, видеообзор с лучшими моментами матча «Сибири» с «Салаватом Юлаевым» выложили на сайте КХЛ.

Автор:
Денис Калин

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Теги

хоккей
ХК «Сибирь»
кхл

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