«Сибирь» – «Салават Юлаев»: видео голов и лучших моментов матча

Фото пресс-центра ХК "Сибирь", видео с сайта КХЛ

Хоккейный клуб «Сибирь» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии бросков; видеообзор матча с голами и лучшими моментами игры.

«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» из Уфы по итогам серии послематчевых бросков. Новосибирцы по ходу матча вели, но уфимцы догнали настигли «Снеговиков» за несколько минут до окончания встречи. Видеообзор с лучшими моментами игры выложили на сайте КХЛ.

Двумя голами сибиряки разразились в первом периоде матча. На девятой минуте шайбу забросил Морозов, а в раздевалку гостей точным ударом в калитку мимо вратаря проводил Пуустинен.

Во втором периоде уфимцы включились в игру. На 23 минуте Баранов мощно прострелил по воротам из-под защитника и не оставил шансов вратарю «Сибири». Спустя шесть минут уже Воробьёв оказался с шайбой прямо у ворот новосибирцев и пустил снаряд под Сятери. Счёт сравнялся – 2:2.

Паритет на табло установился ненадолго: уже на 34 минуте Ли отлично сориентировался в районе пятака соперников и вывел «Сибирь» вперёд.

За три минуты до конца матча Баранов снова пробил Сятери стремительным ударом с нескольких метров и сравнял счёт.

Овертайм не запомнился обилием опасных моментов. В серии буллитов Сятери пропустил шайбу Амирова, а голкипер «Салавата Юлаева» пресёк попытку Миловзорова закинуть снаряд. На этом матч закончился со счётом 4:3 в пользу уфимцев.

После матча «Сибирь» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Команда набрала 13 очков. Со своим следующим соперником «Авангардом» новосибирцы сыграют 10 октября.

Напомним, накануне в пресс-службе ХК «Сибирь» рассказали, что форвард команды Эрик О`Делл не сможет выйти на лёд до конца 2020 года.