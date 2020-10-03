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Скользкая дорога: один человек погиб, трое пострадали в страшном ДТП в Новосибирской области

сегодня 09:35

Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО

Авария произошла в Коченёвском районе; погиб водитель легковой «Тойоты».

В страшной аварии в Коченёвском районе Новосибирской области один человек погиб, трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Как рассказали в полиции, водитель автомобиля «Тойота» ехал в сторону Колывани и выехал на встречную полосу для обгона, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «УАЗ-3909», который двигался во встречном направлении.

В ДТП погиб 47-летний водитель легковушки. Травмы получил водитель «УАЗа» — черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедра, голени и пяти ребер. Также в больницу доставлены двое пассажиров этого же автомобиля с переломами. Это мужчины 40 и 45 лет.

Как пишут очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», причиной аварии мог стать гололёд на трассе.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, накануне вечером в Новосибирске произошло сразу несколько массовых аварий из-за гололёда

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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Теги

авария, дтп

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