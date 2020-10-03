Сквер в микрорайоне «Южный» в Искитиме благоустроят в 2021 году

Фото Правительства Новосибирской области

Всего в Новосибирской области в 2021 году благоустроят 175 общественных пространств; среди крупных объектов – дисперсный парки в Кировском районе Новосибирска.

В Новосибирской области в 2021 году планируется благоустроить 175 объектов по национальному проекту. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Как рассказал министр ЖКХ Денис Архипов, в будущем году ожидается благоустройство 120 дворов и 55 общественных пространств. Строить и благоустраивать будут даже быстрей, чем в 2020 году. Сейчас уже завершены работы на 133 объектах, из них 97 – это дворы, а 36 – общественные пространства. Самыми крупными стали Дисперсный парк в Кировском районе Новосибирска, пешеходный мост в Кольцово, центральная площадь Бердска и сквер «Южный» в Искитиме.

Также министр заявил о планах направить дополнительные заявки для расселения жителей аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, чтобы ускорить расселение и завершить федеральный проект в Новосибирской области на один год раньше ранее планируемого срока – в 2023 году.



Напомним, Дисперсный парк в Кировском районе Новосибирска отремонтировали и ввели в строй в сентябре 2020 года.





