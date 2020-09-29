Снимок на фоне флага: азербайджанцы обвинили Пенелопу Крус в поддержке Армении в конфликте стран вокруг Нагорного Карабаха

Фотографии из аккаунта penelopecruzoficial социальной сети Instagram

Актриса опубликовала в Сети снимок на фоне колумбийского флага; пользователи решили, что изображён флаг Армении.

Армяне и азербайджанцы устроили споры в аккаунте Instagram испанской актрисы Пенелопы Крус из-за её фотографии с колумбийским флагом. Знаменитость опубликовала в Сети постер нового фильма «355», на котором запечатлена на фоне трёх полос: жёлтой, синей и красной.

Некоторые подписчики актрисы предположили, что на снимке изображён флаг Армении. В комментариях пользователи начали обсуждать, кому принадлежит Нагорный Карабах, а также предположили, что Крус поддерживает в политическом конфликте армян.

В итоге артистке пришлось пояснить, что на самом деле на постере изображён флаг Колумбии, так как она исполняет в ленте роль колумбийки Грасиелы.

Тем не менее комментаторы продолжили спорить под постом, который собрал уже около 100 тысяч лайков. Часть из них посмеялась над армянами, отметив, что те даже не знают, как выглядит их родной флаг. Армяне, в свою очередь, указали на то, что не благодарили актрису за поддержку.

Отметим, что новый шпионский триллер, режиссёром которого выступил продюсер «Логана» и «Дэдпула» Саймон Кинберг, рассказывает о международных секретных агентах-женщинах, создавших группу под кодовым названием «355», чтобы противостоять глобальной организации.

Помимо Крус, роли в картине исполняют Джессика Честейн, Марион Котийяр, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Бинбин Фань, Себастьян Стэн, Эдгар Рамирес. Премьера запланировала на 2021 год.

Напомним, 29 сентября Армения пригрозила разбомбить Карабах оружием широкого радиуса действия.