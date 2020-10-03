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«Спартак» купит футболиста «Челси»

сегодня 19:48

Фото Global Look Press

«Спартак» намерен купить футболиста «Челси»; стороны находятся уже в стадии оформления контракта.

Московский «Спартак» захотел приобрести полузащитника «Челси» и сборной Нигерии Виктора Мозеса. Об этом сообщает бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в своем Telegram-канале.

По информации источника, стороны сейчас находятся в стадии оформления контракта. Финансовые подробности возможной сделки не уточняются.

Права на 29-летнего нигерийского хавбека принадлежат «Челси», но последний сезон Мозес провел на правах аренды в миланском «Интере». За итальянский клуб хавбек провел 20 матчей, в которых отличился пятью голевыми передачами.

Московский «Спартак» после десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) имеет в активе 21 очко. Команда делит первое место в турнирной таблице с петербургским «Зенитом».

Напомним, 8 октября сборная Россиив Москве уступила сборной Швеции в товарищеском матче со счётом 1:2.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

футбол
Спартак
"Челси"

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