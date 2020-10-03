«Стали болеть дольше и тяжелее»: главный эпидемиолог объяснила рост заражений COVID-19 в Новосибирске

Фото: скриншот прямого эфира из группы «Минздрав Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте»

Количество подтверждённых случаев коронавируса в Новосибирской области достигло 13 877; медики объяснили причины резкого роста заражений.

Главный внештатный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе и ответила на самые популярные вопросы о COVID-19. Как обезопасить себя от заражения, можно ли заболеть ковид повторно и почему осенняя волна оказалась сильнее весенней? Ответы – в материале Сиб.фм.

Почему сейчас коронавирусом болеют тяжелее?

Ситуация в эпидемиологическом плане сейчас непростая. И она обусловлена двумя причинами.

Во-первых, болеть стали больше и тяжелее, потому как коронавирус наложился на сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. Это было ожидаемо и прогнозируемо, тем не менее нагрузка на медиков ощутимо выросла.

Если весной пациент с коронавирусом находился в стационаре в среднем 7-9 дней, то сейчас — 16-21 день.

Чаще стали болеть пожилые люди. Поскольку у них часто имеется целый букет хронических заболеваний, то и ОРВИ, и коронавирус они переносят тяжелее и, соответственно, дольше находятся в стационаре.

Во-вторых, если весной люди более дисциплинированно относились к соблюдению санитарных требований, то сейчас подустали и расслабились. Количество контактов выросло, а степень защиты — наоборот.

Что такое микс инфекций?

Особенность нынешнего эпидемиологического сезона, как я уже говорила, — в наслоении коронавируса на ОРВИ. Это и есть микс, когда человек может одновременно болеть и COVID-19, и ОРВИ. Что, конечно же, переносится гораздо тяжелее.

Мы призываем жителей ставить прививки от гриппа — это позволит либо совсем не заболеть или хотя бы застраховаться от осложнений, уменьшить тяжесть протекания болезни.

Как защититься от заражения COVID-19?

Все гениальное просто: чаще мыть руки и использовать антисептики, в том числе перед заменой защитной маски. Сами маски необходимо менять каждые 2 часа и соблюдать социальную дистанцию.

Часто спрашивают, почему называется именно такое расстояние — не менее полутора метров. Дело в том, что вирус не летает в воздухе сам по себе, он передаётся от человека к человеку во время разговора, при кашле или чихании. Частички с вирусом распространяются на расстояние до полутора метров, поэтому соблюдение дистанции — это своего рода защитный барьер.

Так же как и маски. Они тоже предотвращают распространение вируса. Но при условии правильного использования — одноразовые меняем каждые 2 часа, после чего утилизируем, многоразовые — стираем и гладим с обеих сторон.

Что касается масок с клапанами, то я бы посоветовала носить их только полностью здоровым людям. Потому что в случае, если человек заражён, он может распространять опасные частички через выдыхаемый воздух.

И ещё один совет: не выходить из дома при появлении тревожных симптомов. Лучше вызвать врача на дом и строго следовать его рекомендациям.

Можно ли заразиться коронавирусом повторно?

Ни в Новосибирской области, ни в мире таких случаев не зарегистрировано. Некоторое время назад СМИ сообщали о гражданине Китая, который якобы повторно заболел коронавирусом. Но эта информация не подтвердилась. Если при взятии мазка в носу у человека и обнаружился вирус, это не значит, что человек заболел.

Когда сформируется коллективный иммунитет?

Это очень не быстрый процесс. Для формирования коллективного иммунитета 70 % населения должно либо переболеть, либо привиться.

Как долго переболевший коронавирусом человек остаётся заразным?

Пациентов с подтверждённым COVID-19 выписывают с больничного только после получения двух отрицательных результатов теста. Это значит, что человек не может передавать вирус, он не является источником инфекции, он здоров.

Когда закончится пандемия?

Это очень интересный вопрос, который волнует сегодня, наверное, большую часть жителей планеты. Но если уж наши именитые профессоры, вирусологи и эпидемиологи не могут точно сказать, как будет вести себя инфекция, как будет трансформироваться вирус, то я бы тоже воздержалась от прогнозов.

Нужно ли переводить школьников на дистанционное обучение?

Да, среди учащихся есть случаи заболевания и ОРВИ, и коронавирусом. Но это не массовые заражения, а точечные. Соответственно, и меры принимаются точечные. Локальные закрытия классов на карантин позволяют контролировать ситуацию, ежедневный температурный фильтр и дезинфекция помещений — не давать вирусам распространяться.

Сейчас нет необходимости в прерывании учебного процесса. В то же время хочу обратиться к родителям школьников: на занятия ребёнок должен идти только в случае, если полностью здоров и он сам, и остальные члены семьи. Если есть хоть малейшее недомогание, перестрахуйтесь, побудьте дома.