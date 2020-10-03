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Стали известны новые обстоятельства таинственного исчезновения омской семьи в Турции

сегодня 12:29

Фото паблика «Инцидент.Омск»

В соцстеях появилась информация о пропаже жительницы Омска вместе с детьми; её представители заявили, что с ней всё в порядке и семья отдыхает в Турции, как и планировала.

Представители 34-летней Ольги Костиной из Омска, которая отдыхает с детьми в Турции, опровергли её исчезновение. Обращение поступило в редакцию Сиб.фм.

Представители Костиной отметили, что мама была против её отдыха с детьми, поэтому сейчас она «пытается ей испортить отдых и любыми способами вернуть домой».

Бывший муж Костиной был в курсе поездки и дал нотариальное разрешение на вывоз детей. Информацию, что омичка не выходит на связь, назвали ложной.

«Они пытались подавать заявление в полицию о её якобы похищении, она вышла на связь с участковым, он с ней разговаривал, и она написала объяснение и заявление на прекращение дела. Её мама подняла на уши всех родственников, они пишут ей на телефон всякие гадости и пытаются морально давить на неё, чтобы она отдала детей бабушке и катилась на все четыре стороны», — говорится в обращении.

Представители подчеркнули, что сейчас Костина консультируется с адвокатом и планирует подать на них иск в суд, если в отношении неё не прекратится моральное давление.

Напомним, 8 октября в соцсетях появилась информация, что 34-летняя Ольга Костина, проживающая в Омске, вместе с детьми пропала в Турции.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

омск
Исчезновение
Турция

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