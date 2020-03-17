Странная сделка с недвижимостью и фиктивное алиби предполагаемого убийцы: новые подробности гибели застройщика Олега Арчибасова

Коллаж Сиб.фм

В Новосибирске передали в суд материалы дела об убийстве председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. По версии следствия, его мог застрелить бизнес-партнёр, а преступление было совершено на фоне крупного денежного долга. Сиб.фм вспоминает всё, что было известно о резонансном убийстве в январе, и какие подробности открылись сегодня.

Как убили главу ЖСК

Новосибирские следователи 9 октября объявили о передаче материалов уголовного дела об убийстве председателя жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олега Арчибасова для рассмотрения в Центральный районный суд. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно версии Следственного комитета, убийство произошло около 10 часов утра 27 января.

Ранее Сиб.фм сообщал, что тело предпринимателя нашли недалеко от здания школы по улице Добролюбова. Тогда стало известно, что убийство произошло в нескольких метрах от офиса, где работал Олег Арчибасов.

Между местом убийства и офисом погибшего — около 90 метров

Следствие установило, что убийца выстрелил в жертву три раза: в область груди, живота и в голову.

«С использованием криминалистической техники следователями-криминалистами был проведен дополнительный осмотр места происшествия и прилегающей территории, в ходе которого при помощи металлоискателей и магнитных грабель были обнаружены и изъяты имеющие доказательственное значение по уголовному делу стрелянные из орудия совершения преступления пули и гильзы», — сообщили сегодня в СК.

Арчибасов скончался на месте от полученных ранений. Преступника искали на протяжении нескольких месяцев.

Как поймали подозреваемого и что о нём известно

Подозреваемый в убийстве главы ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова скрывался от следователей в Европе, где у него есть вид на жительство. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. По данным силовиков, 53-летний бизнесмен уехал после убийства, однако вернулся в Новосибирск 11 марта. В тот же день предполагаемого убийцу задержали при содействии бойцов СОБР и Нацгвардии РФ, добавили в ведомстве.

Сегодня Следственный комитет раскрыл новые подробности задержания предполагаемого убийцы. По версии СК, предполагаемый убийца предоставил ложные сведения о своём алиби. Он заявил, что находился в день смерти Арчибасова в Санкт-Петербурге, однако эту версию следователи опровергли.

Также Сиб.фм располагает данными источника в силовых структурах, что обвиняемым может быть новосибирский предприниматель Анатолий Паровой. Согласно данным Rusprofile, среди бизнесменов области есть лишь одно полное сходство по имени, фамилии и отчеству. На сайте указано, что человек с такими данными является учредителем ООО «Акварель», а также руководителем компании по добыче угля и антрацита ООО «Сибпромуголь».

По данным Сиб.фм, человек с совпадающими именем, фамилией, отчеством и годом рождения владел коттеджем на улице Васнецова в Дзержинском районе Новосибирска. Примечательно, что незадолго до убийства, 1 января, на одном из популярных сайтов недвижимости было опубликовано объявление о срочной продаже дома по тому же самому адресу. В доме площадью 280 квадратных метров есть два этажа, финская сауна, гараж на три автомобиля и бассейн.

Также следователи установили оружие, из которого был убит Олег Арчибасов. Обвиняемый стрелял из пистолета 9-миллиметрового калибра. Заранее он незаконно купил не меньше трёх боевых патронов. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного хранения оружия.

Чем известен Олег Арчибасов

Олег Арчибасов стал широко известен благодаря борьбе за завершение строительства одного из самых старых долгостроев на Залесского.

История многоэтажного дома на улице Залесского, 6 началась больше десяти лет назад. В 2003 году стартовало строительство многоэтажки в Заельцовском районе Новосибирска. Застройщиком стала компания ООО «Гарантстройсервис». В 2010 году фирма обанкротилась, а строительство дома окончательно остановилось.

Около 300 обманутых дольщиков, вложивших деньги в квартиры на Залесского, остались без жилья на неопределённое время. В том же году начал работать жилищно-строительный кооператив «Залесский» — он получил права застройщика вместо обанкротившегося «Гарантстройсервиса». Учредителями стали пять человек, а председателем правления ЖСК стал полковник в отставке Олег Арчибасов.

В 2015 году правительство Новосибирской области объявило конкурс на завершение строительства объекта на Залесского. ЖСК получил 226 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком стала компания «Энергомонтаж». Обманутым дольщикам также пришлось вложить свои средства – каждый доплатил около 900 тысяч рублей.

Затем у Олега Арчибасова начался затяжной конфликт с ГК «Энергомонтаж».

Стоит отметить, что вопросы были и к самому Арчибасову. По данным областного правительства, прокуратура провела ряд проверок и выяснила, что ЖСК тратил деньги вовсе не на строительство. По данным прокуратуры, компания расходовала деньги на выдачу займов.