Свистули для Урганта, жалобы на задержку пособий в Омской области и новое уголовное дело в мэрии Новосибирска – Итоги недели Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм

Бывшего и действующего чиновников мэрии Новосибирска обвинили в превышении полномочий. Жительница Омской области пожаловалась на голод из-за задержки детских пособий. Под конец недели в столице Сибири разыгралась стихия: из-за метили и снегопада дороги оказались парализованы.

Главные события прошедших пяти дней – в Итогах недели Сиб.фм.

Свистульки от Урганта

Фото из Facebook Натальи Пинус

В понедельник, 5 октября, депутат горсовета Новосибирска объявила, что изготовила глиняные свистули в форме барана, козла и петуха. Она планировала отправить игрушки на шоу «Вечерний Ургант». Фигурки предназначаются для Ивана Урганта и Константина Эрнста.

Поводом для такого жеста стало недавнее упоминание Пинус в эфире популярной программы: ведущие в шутливой форме обсуждали просьбу народной избранницы о покупке ей печи для обжига керамики. Она просила друзей и подписчиков пожертвовать ей любую сумму, чтобы она смогла купить оборудование за 100 тысяч рублей.

Новое уголовное дело в отношении новосибирских чиновников

Фото из открытых источников

Во вторник, 6 октября, стало известно об уголовном деле в отношении бывшего начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрий Рыбалко и действующего начальника Дениса Ковалёва. Их подозревают в превышении полномочий: из-за действий чиновников бюджет города потерял более 200 млн рублей, а жители аварийных и ветхих зданий не получили новые квартиры.

По данным следствия, в 2016 году да мэрия Новосибирска заключила договоры о приобретении квартир с застройщиками микрорайона «Новомарусино» и «Рихард». Переселенцы из ветхого и аварийного жилья должны были получить квартиры в этих зданиях. Чиновники перечислили застройщикам более 249 млн рублей, хотя по закону они должны были внести аванс в размере не более 30 % от цены. В результате строительные фирмы обанкротились, не достроив дома. Сейчас строительство также не ведётся.

«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»

Фото pixabay.com

В среду, 7 октября, жительница города Исилькуль в Омской области пожаловалась, что ей задерживают выплату детский пособий и её семья «практически умирает с голода». Женщина является многодетной матерью и воспитывает трёх детей. Старшей дочке 4 года, среднему сыну — 3, а самому маленькому — 1 год и 10 месяцев.

По её словам, обычно пособия приходят по первым числам, однако в этом месяца перевод денег опять задерживается. При этом ситуация происходит довольно часто в их городе. Из-за отсутствия работы в Исилькуле для многих семей пособия являются очень важной частью бюджета.

Минтруд Омской области отреагировали на жалобы омички. Специалисты объяснили, что выплата денежной помощи по закону может осуществляться в течение месяца, и многодетной жительнице Исилькуля остаётся только ждать.

Метель и гололедица в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В четверг, 8 октября, на Новосибирск обрушился снегопад и сильный ветер. Горожане попали под метель, снег и мелкий град. Помимо непогоды на дорогах и тротуарах начал появляться гололёд.

Из-за гололедицы новосибирские автомобилисты попали в несколько аварий. В Калининском районе массовое ДТП спровоцировало серьёзный затор. На Винаповском мосту на левом берегу города столкнулись сразу несколько машин. Автомобили участников аварии заняли обе полосы. В целом из-за метели и аварий сервисы оценили дорожную ситуацию в 8-10 баллов.

Новый рекорд

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В пятницу, 9 октября, в России был установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирус. Этот показатель впервые преодолел отметку в 12 тысяч и обогнал весенние пики.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки COVID-19 нашли у 12 126 человек. Весной самое высокое значение было 11 мая: тогда заразились 11 656 граждан.