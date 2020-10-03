Телепрограмма на 9 октября: что посмотреть по ТВ вечером в пятницу

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Уже в пятницу предчувствие долгожданных выходных ощущается как никогда; Сиб.фм публикует телепрограмму, чтобы вы провели уютный вечер дома.

Ниже приведено расписание каналов на вечер пятницы. Время указано по Новосибирску.

Первый канал

17.00 Время покажет. [16+].

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. [16+].

19.45 Поле чудес. [16+].

21.00 Время.

21.30 "Голос". Новый сезон. [12+].

23.30 Вечерний Ургант. [16+].

0.25 Д/ф "Джон и Йоко: "Выше нас только небо". [16+].

2.00 Наедине со всеми. [16+].

2.40 Модный приговор. [6+].

3.30 Давай поженимся! [16+].

4.10 Мужское / Женское. [16+].

6.00 -

«РОССИЯ 1 »

17.00 Вести.

17.15 Прямой эфир. [16+].

18.40 "60 минут". [12+].

20.00 Вести.

21.05 Местное время. Вести-Новосибирск.

21.20 Юморина. [16+].

0.40 Х/ф "Исцеление". [12+].

4.05 Т/с "Отец Матвей". [12+].

4.57 Перерыв в вещании.

«ТВ Центр» (Сибирь)

16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Приказано полюбить". [12+].

17.50 "События". [6+].

18.15 Х/ф "Два силуэта на закате солнца". [12+].

19.13 Х/ф "Два силуэта на закате солнца". [12+].

20.00 Х/ф "Птичка в клетке". [12+].

20.58 Х/ф "Птичка в клетке". [12+].

22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой". [16+].

23.10 "Приют комедиантов". [12+].

1.05 Д/ф "Чайковский. Между раем и адом". [12+].

1.50 Т/с "Пуля-дура-2. Агент почти не виден". [16+].

2.34 Т/с "Пуля-дура-2. Агент почти не виден". [16+].

3.18 Т/с "Пуля-дура-2. Агент почти не виден". [16+].

4.01 Т/с "Пуля-дура-2. Агент почти не виден". [16+].

4.50 "Петровка, 38". [16+].

5.05 "Смех с доставкой на дом". [12+].

5.55 Х/ф "Кольцо из Амстердама". [12+].

НТВ

15.40 Т/с "Пёс-4". [16+].

17.20 Т/с "Старые кадры". [16+].

19.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [16+].

21.25 Квартирный вопрос. [0+].

22.30 Х/ф "Простые вещи". [12+].

0.15 Т/с "Свидетели-2". [16+].

1.00 -

«МАТЧ!»

16.35 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. Отборочный турнир. Обзор. [0+].

17.35 Новости.

17.40 Футбол. Россия — Эстония. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. "Химки" (Россия) — "Жальгирис" (Литва). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.

21.55 Мини-футбол. КПРФ (Россия) — "Барселона" (Испания). Лига чемпионов. "Финал 4-х". 1/2 финала. Прямая трансляция из Испании.

23.55 Все на Матч!

0.50 "Точная ставка". [16+].

1.10 Специальный репортаж. [12+].

1.30 Баскетбол. "Зенит" (Россия) — "Барселона" (Испания). Евролига. Мужчины. [0+].

3.25 Футбол. Бразилия — Боливия. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Прямая трансляция.

5.30 "Спортивные прорывы". [12+].

ТВ-3(+4)

16.55 Знаки судьбы. [16+].

17.25 Д/с "Слепая". [16+].

18.00 Д/с "Слепая". [16+].

18.30 Д/с "Слепая". [16+].

19.00 Миллион на мечту. [16+].

20.15 Х/ф "Ужастики". [12+].

22.15 Х/ф "Ужастики: Беспокойный Хэллоуин". [6+].

0.00 Х/ф "Акулы в Миссисипи". [16+].

1.45 Х/ф "Ужас Амитивилля: Пробуждение". [16+].

3.00 Т/с "Чтец". [12+].

3.45 Т/с "Чтец". [12+].

4.15 Т/с "Чтец". [12+].

4.45 Т/с "Чтец". [12+].

5.00 Т/с "Чтец". [12+].

5.30 Т/с "Чтец". [12+].

СТС

13.45 Шоу "Уральских пельменей". [16+].

18.25 Премьера! Шоу "Уральских пельменей". [16+].

20.00 Премьера! Русские не смеются. [16+].

21.00 Х/ф Премьера! "Хроники хищных городов". [16+].

23.35 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ города ангелов". [12+].

1.50 Х/ф "Хищник". [16+].

3.30 Слава Богу, ты пришёл! [16+].

4.20 Шоу выходного дня. [16+].

5.05 "6 кадров". [16+].

5.20 М/ф "Петушок — Золотой гребешок". [0+].

5.30 М/ф "Невиданная, неслыханная". [0+].

5.35 М/ф "Пряник". [0+].

5.45 Ералаш. [0+].

РЕН ТВ

17.00 "Тайны Чапман". [16+].

18.00 "Самые шокирующие гипотезы". [16+].

19.00 "Информационная программа 112". [16+].

19.30 "Новости". [16+].

20.00 Документальный спецпроект. [16+].

21.00 Х/ф "В сердце моря". [16+].

23.20 Х/ф "Человек-волк". [16+].

1.15 Т/с "Стивен Кинг. Красная роза". [16+].

5.00 -

ТНТ

17.00 Однажды в России. Спецдайджест. [16+].

18.00 Однажды в России. [16+].

19.00 Ты как я. [12+].

20.00 "Импровизация. Команды". [16+].

21.00 Комеди Клаб. [16+].

22.00 Открытый микрофон. [16+].

23.00 Дом-2. Город любви. [16+].

0.00 Дом-2. После заката. [16+].

1.00 "Дом-2. Спаси свою любовь". [16+].

1.55 "Такое кино!" [16+].

2.20 "Stand Up". [16+].

3.10 "Stand Up". [16+].

4.00 "Открытый микрофон". [16+].

4.50 "Открытый микрофон". [16+].

6.10 "Открытый микрофон". [16+].

7.00 -

ДОМАШНИЙ

14.25 Т/с "Тест на беременность". [16+].

19.00 Х/ф "Моя любимая мишень". [16+].

23.20 "Про здоровье". [16+].

23.35 Х/ф "Большая любовь". [16+].

1.35 Д/с "Порча". [16+].

2.00 Д/с "Понять. Простить". [16+].

2.55 "Тест на отцовство". [16+].

4.35 "По делам несовершеннолетних". [16+].

5.25 "Давай разведёмся!" [16+].

6.15 "6 кадров". [16+].

6.29 -

49-й Канал (Новосибирск)

17.15 "Программа ПРО". [12+].

17.35 Х/ф "Фронт без флангов". [12+].

19.00 "Новости 49". [12+].

19.15 "Прогноз погоды". [12+].

19.20 "Мегаполис". [12+].

19.35 Х/ф "Фронт без флангов". [12+].

21.00 "Новости 49". [12+].

21.15 "Прогноз погоды". [12+].

21.20 Х/ф "Проект "Альфа"". [12+].

22.50 "Новости 49". [12+].

23.05 "Прогноз погоды". [12+].

23.10 Х/ф "Мой ласковый и нежный зверь". [12+].

1.05 "Новости 49". [12+].

1.20 "Прогноз погоды". [12+].

1.25 Д/ф "Документальные фильмы". [12+].

1.55 "Прогноз погоды". [12+].

2.00 Перерыв в вещании.

ОТС (Новосибирск)

17.00 Погода. [0+].

17.03 "СпортОбзор". [12+].

17.08 "Культурный максимум". [12+].

17.23 "Территория тепла". [12+].

17.33 Погода. [0+].

17.36 "СпортОбзор". [12+].

17.41 "Экстренный вызов". [16+].

17.51 "Деловые новости". [16+].

17.57 Погода. [0+].

17.58 "СпортОбзор". [12+].

18.05 Д/с "Сила земли". [12+].

18.21 Погода. [0+].

18.23 "СпортОбзор". [12+].

18.28 Погода. [0+].

18.29 Новости ОТС. Прямой эфир. [16+].

18.52 "ДПС". [16+].

19.00 Большой прогноз. [0+].

19.02 Д/с "Курская дуга. Максимальный масштаб". [16+].

19.30 "Отдельная тема". [16+].

20.10 "Научная среда". [12+].

20.27 Большой прогноз. [0+].

20.30 Новости ОТС. Прямой эфир. [16+].

20.57 "Экстренный вызов". [16+].

21.07 "Деловые новости". [16+].

21.15 "ДПС". [16+].

21.24 Х/ф "Рябиновый вальс". [12+].

23.11 "Территория тепла". [12+].

23.27 Большой прогноз. [0+].

23.30 Новости ОТС. [16+].

23.57 "Экстренный вызов". [16+].

0.07 "Деловые новости". [16+].

0.13 "ДПС". [16+].

0.20 Большой прогноз. [0+].

0.22 Х/ф "Я и ты". [16+].

2.14 Х/ф "Враги". [16+].

3.32 Х/ф "Дежа вю". [12+].

5.16 Д/с "Без обмана". [16+].

5.58 Большой прогноз. [0+].