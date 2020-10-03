Телепрограмма на 9 октября: что посмотреть по ТВ вечером в пятницу
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Уже в пятницу предчувствие долгожданных выходных ощущается как никогда; Сиб.фм публикует телепрограмму, чтобы вы провели уютный вечер дома.
Ниже приведено расписание каналов на вечер пятницы. Время указано по Новосибирску.
Первый канал
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. [16+].
19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. [12+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
0.25 Д/ф "Джон и Йоко: "Выше нас только небо". [16+].
2.00 Наедине со всеми. [16+].
2.40 Модный приговор. [6+].
3.30 Давай поженимся! [16+].
4.10 Мужское / Женское. [16+].
6.00 -
«РОССИЯ 1 »
17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир. [16+].
18.40 "60 минут". [12+].
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести-Новосибирск.
21.20 Юморина. [16+].
0.40 Х/ф "Исцеление". [12+].
4.05 Т/с "Отец Матвей". [12+].
4.57 Перерыв в вещании.
«ТВ Центр» (Сибирь)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Приказано полюбить". [12+].
17.50 "События". [6+].
18.15 Х/ф "Два силуэта на закате солнца". [12+].
19.13 Х/ф "Два силуэта на закате солнца". [12+].
20.00 Х/ф "Птичка в клетке". [12+].
20.58 Х/ф "Птичка в клетке". [12+].
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой". [16+].
23.10 "Приют комедиантов". [12+].
1.05 Д/ф "Чайковский. Между раем и адом". [12+].
1.50 Т/с "Пуля-дура-2. Агент почти не виден". [16+].
2.34 Т/с "Пуля-дура-2. Агент почти не виден". [16+].
3.18 Т/с "Пуля-дура-2. Агент почти не виден". [16+].
4.01 Т/с "Пуля-дура-2. Агент почти не виден". [16+].
4.50 "Петровка, 38". [16+].
5.05 "Смех с доставкой на дом". [12+].
5.55 Х/ф "Кольцо из Амстердама". [12+].
НТВ
15.40 Т/с "Пёс-4". [16+].
17.20 Т/с "Старые кадры". [16+].
19.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [16+].
21.25 Квартирный вопрос. [0+].
22.30 Х/ф "Простые вещи". [12+].
0.15 Т/с "Свидетели-2". [16+].
1.00 -
«МАТЧ!»
16.35 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. Отборочный турнир. Обзор. [0+].
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Россия — Эстония. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. "Химки" (Россия) — "Жальгирис" (Литва). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Мини-футбол. КПРФ (Россия) — "Барселона" (Испания). Лига чемпионов. "Финал 4-х". 1/2 финала. Прямая трансляция из Испании.
23.55 Все на Матч!
0.50 "Точная ставка". [16+].
1.10 Специальный репортаж. [12+].
1.30 Баскетбол. "Зенит" (Россия) — "Барселона" (Испания). Евролига. Мужчины. [0+].
3.25 Футбол. Бразилия — Боливия. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
5.30 "Спортивные прорывы". [12+].
ТВ-3(+4)
16.55 Знаки судьбы. [16+].
17.25 Д/с "Слепая". [16+].
18.00 Д/с "Слепая". [16+].
18.30 Д/с "Слепая". [16+].
19.00 Миллион на мечту. [16+].
20.15 Х/ф "Ужастики". [12+].
22.15 Х/ф "Ужастики: Беспокойный Хэллоуин". [6+].
0.00 Х/ф "Акулы в Миссисипи". [16+].
1.45 Х/ф "Ужас Амитивилля: Пробуждение". [16+].
3.00 Т/с "Чтец". [12+].
3.45 Т/с "Чтец". [12+].
4.15 Т/с "Чтец". [12+].
4.45 Т/с "Чтец". [12+].
5.00 Т/с "Чтец". [12+].
5.30 Т/с "Чтец". [12+].
СТС
13.45 Шоу "Уральских пельменей". [16+].
18.25 Премьера! Шоу "Уральских пельменей". [16+].
20.00 Премьера! Русские не смеются. [16+].
21.00 Х/ф Премьера! "Хроники хищных городов". [16+].
23.35 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ города ангелов". [12+].
1.50 Х/ф "Хищник". [16+].
3.30 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
4.20 Шоу выходного дня. [16+].
5.05 "6 кадров". [16+].
5.20 М/ф "Петушок — Золотой гребешок". [0+].
5.30 М/ф "Невиданная, неслыханная". [0+].
5.35 М/ф "Пряник". [0+].
5.45 Ералаш. [0+].
РЕН ТВ
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". [16+].
19.00 "Информационная программа 112". [16+].
19.30 "Новости". [16+].
20.00 Документальный спецпроект. [16+].
21.00 Х/ф "В сердце моря". [16+].
23.20 Х/ф "Человек-волк". [16+].
1.15 Т/с "Стивен Кинг. Красная роза". [16+].
5.00 -
ТНТ
17.00 Однажды в России. Спецдайджест. [16+].
18.00 Однажды в России. [16+].
19.00 Ты как я. [12+].
20.00 "Импровизация. Команды". [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Открытый микрофон. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
0.00 Дом-2. После заката. [16+].
1.00 "Дом-2. Спаси свою любовь". [16+].
1.55 "Такое кино!" [16+].
2.20 "Stand Up". [16+].
3.10 "Stand Up". [16+].
4.00 "Открытый микрофон". [16+].
4.50 "Открытый микрофон". [16+].
6.10 "Открытый микрофон". [16+].
7.00 -
ДОМАШНИЙ
14.25 Т/с "Тест на беременность". [16+].
19.00 Х/ф "Моя любимая мишень". [16+].
23.20 "Про здоровье". [16+].
23.35 Х/ф "Большая любовь". [16+].
1.35 Д/с "Порча". [16+].
2.00 Д/с "Понять. Простить". [16+].
2.55 "Тест на отцовство". [16+].
4.35 "По делам несовершеннолетних". [16+].
5.25 "Давай разведёмся!" [16+].
6.15 "6 кадров". [16+].
6.29 -
49-й Канал (Новосибирск)
17.15 "Программа ПРО". [12+].
17.35 Х/ф "Фронт без флангов". [12+].
19.00 "Новости 49". [12+].
19.15 "Прогноз погоды". [12+].
19.20 "Мегаполис". [12+].
19.35 Х/ф "Фронт без флангов". [12+].
21.00 "Новости 49". [12+].
21.15 "Прогноз погоды". [12+].
21.20 Х/ф "Проект "Альфа"". [12+].
22.50 "Новости 49". [12+].
23.05 "Прогноз погоды". [12+].
23.10 Х/ф "Мой ласковый и нежный зверь". [12+].
1.05 "Новости 49". [12+].
1.20 "Прогноз погоды". [12+].
1.25 Д/ф "Документальные фильмы". [12+].
1.55 "Прогноз погоды". [12+].
2.00 Перерыв в вещании.
ОТС (Новосибирск)
17.00 Погода. [0+].
17.03 "СпортОбзор". [12+].
17.08 "Культурный максимум". [12+].
17.23 "Территория тепла". [12+].
17.33 Погода. [0+].
17.36 "СпортОбзор". [12+].
17.41 "Экстренный вызов". [16+].
17.51 "Деловые новости". [16+].
17.57 Погода. [0+].
17.58 "СпортОбзор". [12+].
18.05 Д/с "Сила земли". [12+].
18.21 Погода. [0+].
18.23 "СпортОбзор". [12+].
18.28 Погода. [0+].
18.29 Новости ОТС. Прямой эфир. [16+].
18.52 "ДПС". [16+].
19.00 Большой прогноз. [0+].
19.02 Д/с "Курская дуга. Максимальный масштаб". [16+].
19.30 "Отдельная тема". [16+].
20.10 "Научная среда". [12+].
20.27 Большой прогноз. [0+].
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир. [16+].
20.57 "Экстренный вызов". [16+].
21.07 "Деловые новости". [16+].
21.15 "ДПС". [16+].
21.24 Х/ф "Рябиновый вальс". [12+].
23.11 "Территория тепла". [12+].
23.27 Большой прогноз. [0+].
23.30 Новости ОТС. [16+].
23.57 "Экстренный вызов". [16+].
0.07 "Деловые новости". [16+].
0.13 "ДПС". [16+].
0.20 Большой прогноз. [0+].
0.22 Х/ф "Я и ты". [16+].
2.14 Х/ф "Враги". [16+].
3.32 Х/ф "Дежа вю". [12+].
5.16 Д/с "Без обмана". [16+].
5.58 Большой прогноз. [0+].
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