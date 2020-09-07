Тува стала лидером по дешевизне полиса ОСАГО в России

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Средняя стоимость полиса ОСАГО за сентябрь в стране увеличилась на 4,9%; лидируют по удорожанию Москва и Татарстан.

Автомобилисты Тувы могут быть довольны: республика занимает первое место в стране по дешевизне полиса ОСАГО: 3582 рубля. Лидерами дороговизны стали Москва (9198 руб.), Московская область (9119 рублей) и Татарстан (8953 рубля). Такие данные приводит аналитическое подразделение сервиса онлайн-страхования Pampadu.

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России – 5900 рублей, увеличившись по итогам сентября на 4,9%. Наибольшее удорожание, на 51%, зафиксировано в Кировской области. В топ-3 по дешевизне, кроме Тувы, входят Еврейская АО (3716 руб.) и Карелия (4014 руб.).

Полисы ОСАГО подорожали в регионах, где много ДТП и подешевели на территориях с умеренной аварийностью, рассказал основатель и руководитель проекта Pampadu Сергей Локтев.

Напомним, 7 сентября назван средний размер выплат по полису ОСАГО.