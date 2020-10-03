У сына депутата горсовета Новосибирска Антонова нашли COVID-19

Фото со страницы Ростислава Антонова в социальной сети «ВКонтакте»

Семья новосибирского общественника и депутата горсовета Ростислава Антонова находится на карантине после обнаружения у сына коронавируса; накануне он обращался к губернатору региона с просьбой перевести учащихся на дистанционку.

Сын руководителя общественной организации «Гражданский патруль» и депутата новосибирского горсовета Ростислава Антонова заразился коронавирусом. Об этом Сиб.фм сообщил сам правозащитник.

"Ранее в его классе был выявлен первый случай заражения COVID-19, все дети как контактные отправлены на карантин. Но вместо положенных двух недель администрация школы планировала снять карантинные меры раньше, никого из детей на вирус не проверяли. Чтобы убедиться, что угрозы нет, я сделал своему сыну тестирование на COVID-19 за свой счёт, и вчера, 8 октября, выяснилось, что его ребенок болен", — рассказал он.

Антонов отметил, что сам тоже сдал анализ на коронавирус и ждёт результат.

Накануне, 8 октября, депутат обратился с письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой перевести школы на дистанционное обучение.

«Эпидемия захватила почти все школы, медицина захлёбывается, а мы продолжаем делать вид, что ситуация нормальная. Давайте прекратим ставить эксперимент на детях и введём дистанционное обучение. Весной же смогли, сможем и теперь», — предложил Антонов.

Напомним, в четверг региональный минздрав ответил на заявление активиста, сказав, что пока оснований для перевода школьников на дистанционное обучение нет.