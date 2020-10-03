Учёные нашли чем заменить аппарат ИВЛ при лечении коронавируса

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Прибор, заменяющий аппарат искусственной вентиляции лёгких, разработали российские учёные; принцип его действия основан не чувствительности COVID-19 к высоким температурам.

Новый метод лечения пациентов с тяжёлой формой коронавируса разработали российские учёные. Созданный ими прибор позволяет заменить аппарат ИВЛ. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Урал».

Устройство работает с подогретым гелий-кислородом, где 30 % гелия и 70 % кислорода. Принцип действия основан на чувствительности COVID-19 к высоким температурам.

«Ноу-хау изобретения заключается в том, что вместе с лекарственной смесью в приборе используется нагревательный элемент. Сейчас изобретение проходит клиническую апробацию», — пишет издание.

Пока прибор проходит испытания, только после этого его начнут поставлять в больницу.

Напомним, ранее учёные заявили о том, что коронавирус убивает потенцию.