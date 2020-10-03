Увезли в больницу: 8-летнего мальчика сбила иномарка в Новосибирске – видео

Кадр из видео в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Ребёнка сбила иномарка во дворе дома Калининского района; мальчика доставили в больницу с травмами.

Мальчика сбила иномарка во дворе жилого дома на улице Мясниковой, 24/2. Ребёнка с травмами доставили в больницу для медицинского осмотра. Об этом группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» рассказал старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

«41-летний водитель седана Hyundai Solaris совершил во дворе жилого дома по адресу Мясниковой, 24/2 наезд на мальчика 2012 года рождения, который с травмами доставлен в лечебное учреждение для медицинского осмотра», – сказал инспектор.

В Госавтоинспекции города новосибирцам напомнили о том, что из-за изменения погодных условий необходимо соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию между автомобилями. Родителям нужно проводить беседы о ПДД и пользе ношения световозвращающих элементов.

Напомним, 7 октября трёхлетнюю девочку доставили в больницу с травмой головы после ДТП.