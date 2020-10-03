В Бурятии из-за приближающейся снежной бури объявлено штормовое предупреждение

Фото pixabay.com

В Бурятии объявили штормовое предупреждение; жителям республики настоятельно рекомендовано ограничить выход на улицу.

Резкое ухудшение погоды с понижением температуры, сильным снегом и значительным усилением ветра ожидается в ближайшие дни в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«9 октября во второй половине дня по юго-западу республики, 10 октября территорию по всему региону накроет снегом, ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, ночью — по южному Прибайкалью и юго-западу до сильных, с установлением снежного покрова, местами налипание мокрого снега на проводах, гололедица, на перевалах снежные накаты, усиление ветра до 24 м/с», — сообщили в ведомстве.

Также ожидается понижение температурного фона на 8 и более градусов. Спасатели рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок, людям — ограничить выход из зданий.

«Информация о неблагоприятных погодных условиях доведена до всех муниципальных образований. Особое внимание обращено на готовность служб жизнеобеспечения — энергетики и ЖКХ», — добавили в ГУ МЧС.

Напомним, эта неделя в Новосибирске выдалась холодной и пасмурной.