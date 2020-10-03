В Иркутской области из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом экстренно развернули дополнительные койки даже в аэропорту

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В Приангарье из-за ухудшения эпидситуации разворачивают дополнительные инфекционные койки; всего в регионе 2 513 инфекционных коек в 31 медицинском учреждении.

Власти Иркутской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации дополнительно перепрофилируют три медицинских учреждения под инфекционные госпитали для лечения пациентов, заразившихся новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В ближайшее время еще три медучреждения региона будут перепрофилированы под ковидные госпитали. Одни из них — факультетские клиники Иркутского государственного медицинского университета", — говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительные инфекционные койки будут развернуты также на базе кожно-венерологического диспансера в Ангарске и медсанчасти аэропорта в Иркутске.

В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения добавили, что общее количество инфекционных коек в трех медучреждениях составит 120, при необходимости их число увеличат. На данный момент в регионе развернуто 2 513 инфекционных коек в 31 медицинском учреждении. Во время первой волны в пик заболеваемости было 3 384 инфекционных койки, когда эпидообстановка стала улучшаться, их количество сократили.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области подтверждено 20 247 случаев заражения, прирост за сутки составил 155 человек. Ежесуточный прирост продолжает стремительно увеличиваться. За время пандемии в регионе выздоровели 17 643 человека, умер 261.

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