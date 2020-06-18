В каких случаях у алкоголиков начинается «белочка»

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В каких случаях у алкоголиков начинается «белочка»; в "группе смерти" люди, перенесшие тяжелые заболевания и травмы головы.

"Белочкой" называют белую горячку или, как официально звучит диагноз, алкогольный делирий. Алкоголики со стажем знают, какое состояние во время белой горячки, поэтому очень его боятся. Чаще всего состояние проявляется у людей, страдающих алкоголизмом второй или третьей стадии. Как правило, они на постоянной основе употребляют спиртное более 5-7 лет.

Кроме того, для белой горячки человек должен ежедневно пить в течение нескольких недель. В случае, когда алкоголик употребляет алкоголь на протяжении месяца, алкогольный делирий появляется после того, как человек начинает трезветь. Именно поэтому при алкогольной интоксикации после длительного запоя нужна медицинская психологическая помощь.

При этом, от белой горячки могут пострадать не только алкоголики "со стажем". В группе риска люди, перенесшие тяжелые заболевания и травмы головы.

Симптомы

Сама белая горячка представляет собой психоз, он есть и симптомы, которые ему предшествуют: рвота, судороги, нарушение речи. Симптомы этого состояния происходят по нарастающей. Сначала идет беспочвенная тревожность и ухудшение сна, что сопровождается терроров, повышением температуры и давления. На третью и четвертую ночь начинается бессонница, сопровождающаяся зрительными, тактильными и звуковыми галлюцинациями.

Как правило, психоз длится от 3 до 5 суток. Состояние становится лучше днем, а потом снова ухудшается ночью. В 10% случаев белая горячка может закончиться летальным исходом. У некоторых людей делирий не проходит бесследно и оставляет ослабление памяти, снижение интеллекта и потерю памяти.

Напомним, медики назвали первые признаки алкогольной зависимости.