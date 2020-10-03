В кинотеатрах покажут фильм «Гипноз» с сибиряком в главной роли

Фото из открытых источников

15 октября в кинотеатрах страны состоится премьера фильма «Гипноз», главную роль в котором исполнил 16-летний актёр из Красноярска Сергей Гиро; режиссёр фильма Валерий Тодоровский нашёл актёра на главную роль в соцсетях.

По сценарию подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате он попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины.

Режиссёр фильма Валерий Тодоровский в работе над картиной опирался на личный жизненный опыт.

«Школьником я попал в качестве пациента в лабораторию гипноза к выдающемуся гипнологу, профессору Владимиру Райкову. Это очень известный человек. Я провёл у него месяца два-три. Сначала он пытался меня лечить. Потом выяснилось, что я не поддаюсь гипнозу. А потом мы с ним сдружились, и я стал ходить к нему в качестве ученика «волшебника». Потом это всё закончилось. Но у меня остались эти воспоминания. Они были очень сильные».

Валерий всегда знал, что из этого может получиться фильм. Своей идеей он поделился со сценаристом Любой Мульменко, и они начали совместную работу.

«Безусловно, за этой историей стоят мои впечатления. И эти впечатления частично вошли в фильм. Там есть сцены, которые я видел своими глазами когда-то в возрасте 12-13 лет», — поделился режиссёр.

«Мы долго искали исполнителя на роль юноши. В итоге нашли за несколько дней до начала съёмок. Его зовут Серёжа Гиро. И это классическая история Золушки. Я всю свою жизнь слышу, что кино построено на блате и знакомствах, сейчас уже начали говорить, что всё дело в агентах, которые умеют договариваться. История Серёжи Гиро всё это опровергает. Я перепробовал огромное количество ребят. У нас потихоньку приближались съёмки и начиналась паника. Потому что героя не было. И в какой-то момент мы дали объявление «ВКонтакте». Таня Талькова, наш кастинг-директор, предложила присылать self-tape — самопробы. Он прислал. Я посмотрел и говорю: «Вот этот парень интересный». Выяснилось, что он находится в Красноярске. Я сказал: «Везите его из Красноярска». Мне ответили: «Везти из Красноярска человека, о котором ты не знаешь ничего, не видел ни разу, просто потому, что он какое-то видео прислал?». Но я настоял, и он приехал. Он школьник, увлекается театром, занимается в красноярской театральной студии. Приехал, сделал пробы и был на голову выше всех. И он получил главную роль. В фильме без него нет ни одной сцены. Вот так происходит — всё по-честному, когда человек стоит того. Так что я очень рад. Я не представляю никого лучше», — рассказал Валерий.

Не пропустите премьеру фильма «Гипноз» 15 октября во всех кинотеатрах страны, 12+.