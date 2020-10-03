В «Космосе» ждут «звёзд»: старый кинотеатр в Новосибирске перестроили в Центр хоккейного мастерства

На новой площадке смогут заниматься хоккеем профессионалы, юные спортсмены и даже их родители

Фото мэрии Новосибирска

Завершающий этап реконструкции специализированного хоккейного центра проинспектировал Анатолий Локоть. Мэр города также проконтролировал выполнение условий концессионного соглашения: сохранился ли исторический облик, цветовая гамма здания, завершены ли работы по благоустройству территории.

С Центром хоккейного мастерства Анатолий Локоть знакомится тщательно, не спеша, вникая в каждую деталь отделки и планировки. Мэру показывают, где будет расположен гардероб, как оформлены классы для теоретических занятий. Оценил он и то, как преобразилось здание внешне.

«Для нас этот объект очень важный в плане подготовки к чемпионату мира по хоккею среди молодёжных команд в 2023 году. И для сооружения объектов спортивной инфраструктуры мы привлекаем не только бюджетные деньги, но и средства частных инвесторов. Это как раз пример такого сотрудничества. Очень важно, что соблюдены все условия, которые мы изначально ставили перед началом реконструкции бывшего кинотеатра «Космос»: сохранены архитектурные особенности здания, элемент фасада, цветовая гамма. Сохраняя внешний облик, мы даём вторую жизнь зданиям, построенным ещё в советское время», — отметил мэр.

Реконструкция вышла на финишную прямую. Кое-что нужно доделать в бассейне. Здесь работы продолжатся как минимум до конца ноября. Остальные помещения, докладывают мэру строители, готовы на 90 %.

«Сейчас ведутся в основном работы по уборке помещений, по установке оборудования в хоккейном кластере, в тренажёрных залах. Центр будет готов принять первых посетителей до конца октября», — рассказала исполнительный директор «Центра хоккейного мастерства» Ольга Московец.

Работы ведутся круглосуточно: в скорейшем открытии центра заинтересованы и сами концессионеры. Ведь здесь можно будет заниматься не только хоккеем, но и общефизической подготовкой. В центре предусмотрены помещения для занятий боксом и другими единоборствами, зоны для занятий йогой, пилатесом и кроссфитом, оборудован большой зал для групповых и индивидуальных занятий, поле для мини-футбола и детского баскетбола. Это одна из дополнительных функций центра: приобщение самых разных категорий горожан к здоровому образу жизни.

«Ценности семейные для нас очень важны. Мы хотим, чтобы как можно скорее люди пришли в наш красивый комфортный зал. Все тренажёры, установленные у нас, – от ведущего мирового производителя в этой области. И штат тренеров у нас будет очень большой. Все тренеры, что немаловажно, с профильным образованием. И у взрослых тут появится возможность заниматься параллельно с детьми», — отметила фитнес-директор «Центра хоккейного мастерства» Наталья Целева.

Но всё же главное в центре – комплекс для тренировок по хоккею. Мэру показывают зоны со специальным покрытием для отработки бросков по воротам и дриблинга.

«Это пластиковый лёд. Тренироваться на нём можно в обычной спортивной обуви. Такое покрытие позволяет спортсменам освоить начальную технику броска, ведения шайбы. И в дальнейшем её совершенствовать. Трение на таком покрытии чуть больше, чем на настоящем льду. Что в некоторых аспектах даже полезно», — отмечает директор хоккейного отделения центра Сергей Локтионов.

Для занятий на коньках есть две мини-хоккейные коробки с натуральным льдом. На каждой, не мешая друг другу, могут заниматься 6-8 детей. Настоящий лёд необходим: только на нём можно оттачивать технику катания, точность передач и обретать навыки командной игры, говорят тренеры. В целом, разделённое на тренировочные зоны отделение может принять одновременно до 30 юных хоккеистов.

«А может ли сюда прийти ребёнок, который не умеет кататься и не держал клюшку в руках?» — спросил Анатолий Локоть.

«Мы готовы принимать и обучать азам хоккея детей с 4 лет. Мы надеемся, что созданные здесь условия позволят довести ребят с начального уровня до уровня школы высшего спортивного мастерства», — ответил Сергей Локтионов.

В центре готовы сотрудничать с детско-юношескими спортивными школами по хоккею, с любительскими командами. Заявки уже поступают. Заниматься в новом хоккейном центре на коммерческой основе смогут все желающие. Также, по условиям концессионного соглашения, воспитанникам муниципальных спортивных учреждений города будет отведено время для бесплатных тренировок – квота составляет 15 часов в неделю.

«В городе богатые хоккейные традиции. И наличие такого спортивного сооружения – это ещё одно свидетельство высокого спортивного статуса Новосибирска. Это подтверждает нашу готовность принимать соревнования самого высокого ранга. Это первая ласточка. Тут задан очень высокий уровень: здесь собраны достижения, технологии подготовки спортсменов мирового уровня», – подчеркнул Анатолий Локоть.

Новый Центр хоккейного мастерства должен стать образцовым. Теперь, заметил мэр города, нужно работать над тем, чтобы круглогодичные площадки с искусственным льдом появились в каждом районе Новосибирска.