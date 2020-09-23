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В Красноярске муниципальные депутаты предлагают вернуть прямые выборы мэра

вчера 23:51

Фото из открытых источников

Депутаты горсовета Красноярска недовольны действиями городской администрации; предложено вернуться к прямым выборам главы города.

Депутатами горсовета Красноярска внесён законопроект о возвращении прямых выборов главы города, под которым стоит 16 подписей. Об этом пишет «Коммерсант. Сибирь» со ссылкой на страницу в Фейсбуке муниципального депутата Романа Крастелева.

Он называет отмену прямых выборов мэра ошибкой, приведшей к ряду неверных административных решений, негативно отразившихся на социально – экономической обстановке в Красноярске.

Прямые выборы красноярского мэра отменили пять лет назад, а три года назад депутатами избран главой города Сергей Еремин.

Напомним, 23 сентября стало известно, что уборщица пошла подставным кандидатом и стала в итоге главой поселения.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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