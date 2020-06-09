В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту захвата заложников

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В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту захвата заложников; местный житель насильно удерживал в доме женщину и ее пятерых детей.

Уголовное дело по статье о захвате заложников возбуждено в Красноярском крае в отношении жителя села, который под угрозой применения оружия удерживал в доме женщину и ее пятерых малолетний детей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г", "д" ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников с применением оружия")", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 25-летний житель села Тасеево применил насилие в отношение участкового, нанес топором участковому рубленную рану ноги, после чего повредил служебный автомобиль и скрылся с места преступления, спрятавшись у своей 29-летней знакомой, с которой ранее проживал в гражданском браке.

В главке отметили, что злоумышленник, не желая быть привлеченным к ответственности, забаррикадировался в доме. Он выдвигал требования о снятии оцепления с периметра дома, угрожая применением насилия в отношении находящихся в доме детей. В настоящее время злоумышленник задержан, дети и их мать не пострадали.

Напомним, в Иркутской области медведь двое суток держал в заложниках семейную пару.