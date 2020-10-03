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В Новосибирске ищут водителя, сбившего ребёнка

сегодня 08:16

Фото Госавтоинспеции по Новосибирску

В Новосибирске произошло ДТП; в аварии пострадал ребёнок.

В четверг, 8 октября, неизвестный водитель сбил мальчика 2008 г.р. на пешеходном переходе в Новосибирске. Об этом сообщила Госавтоинспекция по городу.

“Водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по улице Танковая со стороны улицы Богдана Хмельницкого в сторону улица Ипподромская, напротив дома 43 улицы Танковая совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода”, — говорится в сообщении.

В результате ДТП мальчик был госпитализирован с ушибами грудного отдела и спины. Свидетелей и очевидцев данного происшествия, лиц, имеющих какую-либо информацию, просят позвонить по телефонам 232 23-51, 232 2321.

Напомним, в Новосибирске под машиной провалился асфальт.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

новосибирск
авария, дтп

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