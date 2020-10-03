В Новосибирске под машиной провалился асфальт
Фото службы "АСТ-54"
Под колесом машины провалился асфальт; инцидент произошёл на левом берегу Новосибирска.
В Ленинском районе Новосибирска под припаркованным автомобилем провалился асфальт. Об этом сообщила служба “АСТ-54”.
По словам очевидцев, под левым передним колесом хэтчбэка просел асфальт. При этом во время происшествия в машине сидел ребенок. Из ямы валил дым.
“Очевидцы вызвали пожарных. Прибывшие огнеборцы установили, что возгорания не было, однако горячий пар нанёс повреждения автомобилю”, — говорится в сообщении.
Напомним, дороги Новосибирска посыпали реагентом из-за гололёда.
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