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В Новосибирске под машиной провалился асфальт

сегодня 07:37

Фото службы "АСТ-54"

Под колесом машины провалился асфальт; инцидент произошёл на левом берегу Новосибирска.

В Ленинском районе Новосибирска под припаркованным автомобилем провалился асфальт. Об этом сообщила служба “АСТ-54”.

По словам очевидцев, под левым передним колесом хэтчбэка просел асфальт. При этом во время происшествия в машине сидел ребенок. Из ямы валил дым.

“Очевидцы вызвали пожарных. Прибывшие огнеборцы установили, что возгорания не было, однако горячий пар нанёс повреждения автомобилю”, — говорится в сообщении.

Напомним, дороги Новосибирска посыпали реагентом из-за гололёда.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

новосибирск
яма
асфальт

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