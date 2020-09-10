В особо крупном размере: в Новосибирске судят группу торговцев контрафактным алкоголем

Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Почти год четверо новосибирцев незаконно сбывали контрафактный алкоголь; в ходе обыска у них изъяли 29 тонн спиртного.

Новосибирские полицейские завершили расследование громкого уголовного дела в отношении преступной группы, которая подозревается в незаконном обороте контрафактного алкоголя в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, четверо новосибирцев в возрасте от 22 до 54 лет орудовали с декабря 2018-го по август 2019-го.

«Роли всех участников группы были чётко распределены. 43-летний организатор — житель Октябрьского района — отвечал за реализацию приобретённой им оптовыми партиями контрафактной алкогольной продукции известных марок, а также подыскивал покупателей, с которыми согласовывал условия продажи указанной продукции», — рассказали в пресс-службе.

Остальные участники группы осуществляли доставку партий алкогольной продукции покупателям, получали от них деньги и выполняли погрузо-разгрузочные работы.

Участников группы задержали в августе 2019 года. Во время обысков на арендованном складе в Кировском районе было обнаружено около 29 тонн алкогольной продукции на общую сумму более 13 миллионов рублей.

Следствие установило 26 эпизодов преступной деятельности фигурантов, связанных с незаконным оборотом контрафактного алкоголя.

Напомним, ранее в Новосибирске изъяли контрафактный алкоголь на 2 миллиона рублей.