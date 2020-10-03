В реанимацию попали 84 пациента с коронавирусом в Новосибирске

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё два пациента скончались в Новосибирске от коронавируса; в реанимациях находятся 84 больных.

В Новосибирской области за минувшие сутки подтвердилось 82 новых случая заражения коронавирусом. В стационарах умерли два пациента. Об этом 9 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

«Скончались ещё две женщины в возрасте 61 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 483 человека», — уточнили медики.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 84 человека. 21 пациент подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Сутки назад к ИВЛ были подключены 16 больных.