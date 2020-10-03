В центре Новосибирска загорелась многоэтажка: есть пострадавшие

Фото Pixabay

На улице Гоголя в Новосибирске произошёл пожар в многоэтажном доме; предположительно, горит квартира на пятом этаже.

В жилом многоэтажном доме в на улице Гоголя, 34 произошёл пожар. Об этом вечером 9 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным экстренных служб, первые расчёты пожарных были на месте уже в 18:34.

Сообщается, что очаг возгорания находился на пятом этаже. Из квартиры спасатели эвакуировали женщину с ожогами — пострадавшую передали медикам. Также известно, что из дома вывели ещё пять человек. Одна из жильцов девятиэтажки — инвалид, для эвакуации которой вызвали бригаду скорой помощи.

В 18:42 пожарные отчитались о локализации пожара, а уже в 18:43 было ликвидировано открытое горение, добавили в МЧС.