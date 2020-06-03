Ветеранам войны в Новосибирске раздадут по 6 килограммов бесплатных продуктов
Фото pixabay.com
В честь Декады пожилых людей новосибирские ветераны получат бесплатные продукты; в наборы входят консервы и крупы.
В Ленинском районе Новосибирска ветеранам Великой Отечественной войны раздадут бесплатные продуктовые наборы. В их состав входят крупы, масло и консервы, сообщил Сиб.фм начальник отдела PR и информационного сопровождения МКУ «Агентство развития социальной политики» Александр Широков.
Акция приурочена к Декаде пожилых людей. Вес каждого набора составляет шесть килограмм. Планируется раздать 5 490 наборов.
Ветераны получат продукты в понедельник, 12 октября.
Напомним, ранее подобные акции прошли в Октябрьском и Дзержинском районах.
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