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Ветеранам ВОВ в Новосибирске выдадут бесплатные продуктовые наборы

сегодня 14:52

Фото pixabay.com

Более 5 тысяч продуктовых наборов раздадут ветеранам ВОВ в Новосибирске; акция приурочена в Декаде пожилого человека.

В рамках Декады пожилых людей новосибирским ветеранам ВОВ доставят продуктовые наборы. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

Всего планируется раздать 5 490 продуктовых наборов. Раздавать продукты будут в понедельник, 12 октября.

«Администрация Ленинского района города Новосибирска совместно с департаментом по социальной политике мэрии организует доставку продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны, среди которых участники войны, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских лагерей», — говорится в сообщении.

Ранее подобные мероприятия проходили в Октябрьском и Дзержинском районах.

Напомним, в мае продуктовые наборы раздали новосибирским медикам.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

ветераны
новосибирск
продуктовые наборы

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