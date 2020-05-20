Ветеранам ВОВ в Новосибирске выдадут бесплатные продуктовые наборы
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Более 5 тысяч продуктовых наборов раздадут ветеранам ВОВ в Новосибирске; акция приурочена в Декаде пожилого человека.
В рамках Декады пожилых людей новосибирским ветеранам ВОВ доставят продуктовые наборы. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.
Всего планируется раздать 5 490 продуктовых наборов. Раздавать продукты будут в понедельник, 12 октября.
«Администрация Ленинского района города Новосибирска совместно с департаментом по социальной политике мэрии организует доставку продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны, среди которых участники войны, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских лагерей», — говорится в сообщении.
Ранее подобные мероприятия проходили в Октябрьском и Дзержинском районах.
Напомним, в мае продуктовые наборы раздали новосибирским медикам.
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