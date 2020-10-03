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Въезд в регионы закрывают в России из-за коронавируса: на дорогах стоят КПП

сегодня 07:30

Фото с сайта PIXABAY.COM

На дорогах работают КПП; в России официально началась вторая волна коронавируса.

Два региона России ограничивают въезд на свою территорию из-за второй волны коронавируса. Ограничения уже действуют в Бурятии и Орловской области.

Первым регионов, который вновь ввел ограничения на передвижения была Башкирия, там власти приняли меры еще в сентябре. Закрыт въезд в два города и пять территорий.

В Орловской области ограничения вступают в силу с 12 октября. На федеральных трассах, а также железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске вновь заработают учетно-заградительные посты. Посты будут круглосуточно работать на федеральных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского и Хотынецкого районов. Кроме того, они появятся на железнодорожном вокзале в Мценске и Орле и на орловском автовокзале.

Напомним, ранее в России официально началась вторая волна коронавируса.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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