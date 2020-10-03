Водителей зажало в машинах после лобового ДТП в Новосибирске

Фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Грузовик KIA Bongo и УАЗ «Буханка» столкнулись на Большевистской утром в пятницу; оба водителя оказались зажаты в салонах авто.

Помощь спасателей потребовалась участникам лобового ДТП на улице Большевистской в Новосибирске. Самостоятельно выбраться из грузовика KIA Bongo и «Буханки» мужчины не могли. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным очевидцев, водитель KIA, ехавший сторону центра, оказался на встречку, где и столкнулся с УАЗом. Также, по не подтверждённой пока информации, грузовик пытался выполнить левый поворот через двойную сплошную.

«К ним на помощь сначала подоспели очевидцы, а затем спасатели», — поделились очевидцы.

Как сообщают автомобилисты, движение в сторону улицы Выборной сейчас затруднено, многие водители объезжают место аварии через микрорайон Европейский берег.

Напомним, смертельное ДТП произошло накануне на скользкой трассе в Коченёвском районе.