Военные в Кузбассе устроили засаду на условных диверсантов на учениях
Фото пресс-служба ЦВО
Разведчики устроили засаду на условных диверсантов на учениях в Кузбассе; в военных манёврах задействованы около 500 военнослужащих.
Разведчики 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа на учениях уничтожили группы условных диверсантов на полигоне Юргинский в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении, распространённом в пятницу пресс-службой округа.
«Военнослужащие разведывательных подразделений устроили засады на маршруте движения и произвели захват и уничтожение техники и живой силы "противника" из стрелкового оружия», — сообщили в пресс-службе.
Обнаружить группу диверсантов удалось с помощью станции разведки «Фара» и радиолокационной станции «Соболятник». На втором этапе учений разведчики преодолели психологическую полосу препятствия и выполнили стрельбу из стрелкового оружия по движущимся групповым и одиночным целям на разных дальностях.
В учениях было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной и специальной техники.
Порядка 10 крупных учений будут проведены в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Башкирии, Удмуртии, Тувы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.
Напомним, в Бердске прошли учения по ликвидации аварии на нефтебазе.
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