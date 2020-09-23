Военные в Кузбассе устроили засаду на условных диверсантов на учениях

Фото пресс-служба ЦВО

Разведчики устроили засаду на условных диверсантов на учениях в Кузбассе; в военных манёврах задействованы около 500 военнослужащих.

Разведчики 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа на учениях уничтожили группы условных диверсантов на полигоне Юргинский в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении, распространённом в пятницу пресс-службой округа.

«Военнослужащие разведывательных подразделений устроили засады на маршруте движения и произвели захват и уничтожение техники и живой силы "противника" из стрелкового оружия», — сообщили в пресс-службе.

Обнаружить группу диверсантов удалось с помощью станции разведки «Фара» и радиолокационной станции «Соболятник». На втором этапе учений разведчики преодолели психологическую полосу препятствия и выполнили стрельбу из стрелкового оружия по движущимся групповым и одиночным целям на разных дальностях.

В учениях было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной и специальной техники.

Порядка 10 крупных учений будут проведены в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Башкирии, Удмуртии, Тувы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

Напомним, в Бердске прошли учения по ликвидации аварии на нефтебазе.