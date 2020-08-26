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«Вот глупые бздыхи»: толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео и взбесили местных

сегодня 15:37

Фото из открытых источников

Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео и разозлили местных; сочинцы призвали соотечественников отправляться домой или куда подальше.

Жители Сочи сняли на видео толпы отдыхающих в конце курортного сезона и удивили местных в социальных сетях. Кадры опубликованы в группе «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, как туристы купаются в штормящем море, в то время как другие путешественники загорают на лежаках или стоя на берегу. При этом расстояние между отдыхающими отнюдь не похоже на соблюдение социальной дистанции в полтора метра.

«Так, а вот пляж в Сочи. Это 8 октября. Сегодня штормит, но смотрите, сколько народу. Людей очень много!» — слышен голос автора видео за кадром.

Подписчики сообщества стали негодовать из-за такого количества приехавших гостей в октябре. Большинство посоветовало соотечественникам отправляться домой или куда подальше.

«На хрен надо, летите в Турцию», — возмутился один местный житель. «Глупые бздыхи. Дома воду горячую выключили? Лезут в море», — жаловался другой читатель. «Офигеть... Я уже недели три не купаюсь. Холодно. Желания нет», — прокомментировала ещё одна девушка.

Напомним, оголившиеся в лифте туристки возмутили жителей Сочи.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

туристы
Сочи
коронавирус

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