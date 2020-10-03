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Вотуму недоверия не бывать: президиум отклонил обращение об импичменте Хорохордина

сегодня 14:16

Фото с сайта altai-republic.ru

Президиум Госсобрания Алтая отклонил документ о вынесении вотума недоверия главе региона Олегу Хорохордину; обращению не хватило мотивов и подписей депутатов.

Документ о вынесении вотума недоверия главе Республики Алтай Олегу Хорохордину отклонён. Рассмотрением обращения занимался Президиум Госсобрания региона – Эл Курултай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Госсобрании.

Всего 13 из 41 (один из них забрал свою подпись) депутатов Госсобрания вынесли на рассмотрении сессии инициативу. Они мотивировали её тем, что глава региона «систематически не исполняет свои обязанности». Президиуму этого оказалось недостаточно, в связи с этим обращение было отклонено.

«Президиум рассмотрел обращение группы депутатов о выражении недоверия главе Республики Алтай Олегу Хорохордину. В связи с нарушением процедур внесения предложения – недостаточным количеством подписей депутатов, отсутствием мотивов и копий подтверждающих их документов, имеющих юридическую силу (судебных решений или актов проверки), президиум принял решение о возврате обращения инициаторам», – сказал собеседник агентству.

Также высказался и спикер алтайского парламента. Он рассказал журналистам, что обсуждение было долгим.

«При тщательном разбирательстве мы увидели ряд нарушений — это недостаточное количество подписей и отсутствие мотивов, у них (депутатов — прим. ТАСС) не было доказательных документов в обращении... Мы долго обсуждали вопрос об обращении нашей группы депутатов, и я понял, что большинство против этого обращения», – пояснил журналистам председатель Госсобрания Владимир Тюлентин.

Вотум недоверия главе региона вынесли избранные самовыдвиженцы, представители фракций КПРФ и «Справедливой России».

Напомним, в 2019 году Олега Хорохордина избрали на должность главы Алтайского края более половины жителей региона.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Алтайский край
Олег Хорохордин

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