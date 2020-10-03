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Вспышка коронавируса произошла в БК «Новосибирск»: матчи отменили

сегодня 07:00

Фото с сайта PIXABAY.COM

Команда в полном составе ушла на карантин; отменен ближайший матч.

В баскетбольном клубе «Новосибирск» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Во время планового тестирования несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус. Команда в полном составе ушла на карантин, ближайший матч с командой «Уралмаш», намеченный на 11 октября, перенесли на неопределенное время.

Новосибирские баскетболисты никак не могут начать сезон. Первый матч должен был пройти в Магнитогорске, но там также нашли коронавирус у игроков. Встреча первого тура «Новосибирск» — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), которая должна была пройти 7 октября в СК «Север», перенесена на более поздний срок из-за COVID-19.

Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла и в ХК «Сибирь».

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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