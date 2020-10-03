Вторая волна коронавируса: более 100 российских школ переведены на дистанционное обучение

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Больше сотни школ вернулись к дистанционному обучению из-за случаев коронавируса в учебных заведениях; контроль за соблюдением профилактических мер в остальных школах усилят.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил в ТАСС, что уже более сотни школ в России перевели на домашнее обучение. «В процентном соотношении это 0,27 %, не более», — отметил министр.

По словам Кравцова, в последние дни участились сообщения о динамике заболеваний в отдельных регионах, но он также отметил, что в системе образования ситуация контролируется самым тщательным образом и это является ключевой задачей для всех органов управления образованием на местах.

«На сегодняшний день я могу констатировать, что система образования работает полноценно на всей территории страны. Этому процессу ничего не угрожает. Есть решения отдельных регионов по плановому переносу каникул, что укладывается в календарный год и сохраняет единое образовательное пространство», — добавил министр.

Ранее в Минпросвещения заявляло, что не будут принимать централизованных решений о переводе школ на работу в удалённом режиме, они будут сами определять формат обучения.

Сергей Кравцов подчеркнул, что региональным образовательным министерствам следует усилить контроль за соблюдением профилактических мер против коронавируса в учебных заведениях.

Напомним, внеплановые каникулы для школьников из-за коронавируса объявлены сразу в нескольких регионах.