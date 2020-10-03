Выявлены продукты, опасные при пандемии коронавируса

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Иммунитет во время пандемии требует укрепления; правильно подобранный рацион поможет в этом.

Врач Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина поясняет, что для укрепления иммунитета необходимо употреблять продукты с высоким содержанием витаминов и минералов, такие как фрукты, овощи, зелень, морепродукты, рыба, мясо птицы. Важно пить больше жидкостей. Об этом пишут РИА «Новости».

Есть и список вредных продуктов. Прежде всего – бургеры, картофель фри, консервы, сладкое. Всё это не только не пополняет организм полезными веществами, но и подрывает иммунитет, да ещё и наносит вред стенкам сосудов и сердцу.

Для пожилых, которые входят в группу риска, полезно насыщать рацион белком и витамином. Но воздержаться от употребления красного мяса, блюда с ним стоит есть не чаще раза в неделю.

Напомним, 8 октября врачи рассказали, как подготовить иммунитет к атакам коронавируса.