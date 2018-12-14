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Закон о биометрии могут принять до конца 2020 года

сегодня 17:59

Фото Pixabay.com

Закон, расширяющий возможности применения биометрии и уточняющий требования к ее безопасности, может быть принят до конца 2020 года: россияне смогут расплачиваться за покупки с помощью взгляда в камеру или голоса.

После принятия закона и вступления его в силу биометрические данные — слепки лица и голоса — можно будет использовать для оплаты покупок взглядом в камеру, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Биометрическая оплата позволяет сократить время цикла обслуживания клиента в среднем с 20 до 5 секунд. Для удаленной идентификации точность распознавания составляет 99,99%. В системе работает алгоритм Liveness Detection, который позволяет отличить живого человека от фотографии и при необходимости запрашивать пароль", — поясняют разработчики.

Торговые сети уже готовятся к обслуживанию "по лицу". На данный момент пока слепки лица и голоса из ЕБС можно применять только для удаленного открытия вкладов.

Напомним, некоторые банки начали собирать биометрические данные клиентов еще в 2018 году.

Автор:
Олеся Сметанникова

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