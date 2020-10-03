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Закрыли ночные клубы и ограничили работу кафе из-за вспышки коронавируса в Забайкалье

сегодня 10:05

Фото с сайта pixabay.com

Ограничения действуют до 22 октября; кафе запретят работать после полуночи.

В Забайкальском крае введены новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает краевая пресс-служба правительства.

Губернатор Александр Осипов запретил работать ночным клубам и танцплощадкам с 9 по 22 октября. Кафе также не могут принимать посетителей после полуночи. Общая вместимость заведений общепита не должна превышать 50 % от предусмотренного числа посетителей.

Также в дистанционный формат переносят деловые мероприятия, кроме тех, которые посвящены вопросам «жизнеобеспечения населения». В ни могут принимать участие не более 20 человек.

За сутки в Забайкальском крае выявили еще 140 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее Патриарх Кирилл назвал коронавирус «последним звонком для человечества».

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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