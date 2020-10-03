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Заразившегося коронавирусом губернатора Алтайского края выписали из больницы

сегодня 18:11

Фото пресс-служба Алтайского края

Губернатора Алтайского края выписали из больницы после перенесённой двусторонней пневмонии; у Виктора Томенко диагностировали коронавирус 22 сентября.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выписан из больницы, где он находился на лечении из-за двусторонней пневмонии, диагностированной после подтверждения коронавируса. Об этом сообщается в пятницу в официальном канале в Telegram правительства региона.

«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выписан из больницы. Состояние главы региона удовлетворительное. Планируется, что в ближайшее время он приступит к работе», — говорится в сообщении.

22 сентября сообщалось, что у Виктора Томенко был диагностирован коронавирус, он перешёл на дистанционный режим работы и лечился амбулаторно дома. Через несколько дней главе региона стало значительно хуже и он был госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Алтайском крае за последние сутки выявлено 142 инфицированных, всего в регионе 14 853 людей, у которых выявлен коронавирус.

Напомним, в Приангарье из-за ухудшения эпидситуации разворачивают дополнительные инфекционные койки даже в аэропорту Иркутска.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

губернатор
Алтайский край
Администрация Алтайского края
коронавирус

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