Здравоохранение, образование и экология: такими видят россияне приоритетные статьи госбюджета

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Отношения граждан к расходам федерального бюджета изменилось за 7 лет; оборона и безопасность больше не приоритеты для россиян.

Сервис по поиску работы SuperJob опросил 1600 экономически активных россиян из всех округов страны относительно приоритетов госрасходов.

Здравоохранение и спорт назвали важнейшими статьями расходования средств федерального бюджета 52%, за образование ратуют всего на 2% меньше. Социальная политика важна для трети граждан.

На национальную экономику согласны расходовать госсредства 28% и на ЖКХ – 26%. Национальная оборона в качестве приоритета рассматривается 12% граждан, безопасность и правоохранительные органы готовы признать самыми важными направлениями госрасходов 16%. Тогда как за экологию высказались 22% россиян. Культура набрала не больше 3% в качестве приоритетов у граждан.

По сравнению с опросом, прошедшим семь лет назад, 10% сторонников в качестве приоритета потеряла нацоборона. А вот экологией озабочено на 4% граждан больше.

Напомним, 19 августа Банк России напечатал 800 тон пятитысячных купюр.