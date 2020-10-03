Жители Алтая пожаловались на страшные условия в коронавирусном стационаре

Фото и видео паблика «Инцидент. Барнаул» в соцсети «ВКонтакте»

Заболевшие коронавирусом в Алтайском крае пожаловались на состояние одной из больниц; в госпитале нет отопления и не хватает лекарств.

Пациентка, заразившаяся коронавирусом, показала ужасные условия в Благовещенской районной больнице Алтайского края. Видео женщины опубликовано в паблике «Инцидент. Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

«Здание рушится, грязь, холод. Отопления нет. Стены сыпятся. Лечения нет. Лекарств не хватает. Разруха полнейшая», — говорит заболевшая за кадром.

По её словам, в здании нет горячей воды и отопления, причём даже в ванной комнате.

«Вот в таких условиях лечатся ковидные больные, с воспалениями лёгких. Кругом грязь. В ванной комнате нет горячей воды и отопления, везде валяются окурки», — подчеркнула заболевшая.

Напомним, по данным СМИ, в Алтайский край до конца года не поступит вакцина от коронавируса.