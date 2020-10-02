Жителю Нижегородской области не понравилось сравнение с умершим братом и он убил мать

Фото СУ СК по Нижегородской области

Конфликты между родственниками – не редкость; ссора матери и сына в Богородске завершилась трагедией.

В Богородске, находясь в квартире, 63-летняя мать и 32-летний сын вступили в ссору. В пылу дискуссии мать обвинила сына в никчёмности, и сравнила с умершим братом. Мужчина впал в ярость, набросившись на мать с кулаками. От побоев женщина скончалась на следующий день. Об этом сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Нижегородской области.

Мужчина задержан, вину признал частично. На него заведено уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Напомним, 2 октября в Нижнем Новгороде монастырская послушница рассталась с жизнью из-за 1000 рублей.