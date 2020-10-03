Осталась разведёнкой: Волочкова отменила свадьбу, назначенную на 10 октября

Фото из открытых источников

Анастасия Волочкова не устаёт интриговать фанатов планами на замужество; свадьба не состоялась.

Полгода назад Анастасия Волочкова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что вновь пойдёт под венец 10 октября нынешнего года, очень уж дата красивая. Более того, в сентябре «балерина Всея Руси» отправилась с избранником в «предсвадебное путешествие». Стоит отметить, что Анастасия тщательно скрывает возлюбленного, показывая его на фото в Instagram-аккаунте по частям, как правило – это руки.

И вот 10 октября вместо новости о свадьбе и соответствующих фото, Волочкова запостила очередную фотографию своей растяжки и рассказ о том, каких усилий ей стоит поддерживать себя в необходимой физической форме. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

При этом, никаких комментариев о свадьбе, возлюбленном и планах на их ближайшее совместное будущее от Волочковой не последовало.

Напомним, 10 октября Шуфутинский рассказал о причинах отмены свадьбы.